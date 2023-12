Verkehrsunfall unter Alkohol- und Drogeneinfluss, keine erforderliche Fahrerlaubnis, Beleidigung zum Nachteil von Polizeibeamten

Am heutigen Sonntagmorgen, gegen 08:15 Uhr, wurde die Polizeiinspektion Bitburg durch Zeugenhinweise über einen Verkehrsunfall in der Kölner Straße informiert.

Symbolbild Foto: dpa



Nach ersten Erkenntnissen überfuhr ein mit drei Personen besetzter PKW die Verkehrsinsel am Stadteingang der L32/ Kölner Straße.

Die Personen entfernten den PKW von der Unfallstelle und flüchteten anschließend zu Fuß.

Im Rahmen von sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte die dreiköpfige Personengruppe in einer Nachbarstraße festgestellt und kontrolliert werden.

Gegen einen 23-Jährigen Mann aus der Gruppe erhärtete sich im weiteren Verlauf der Kontrolle der Verdacht, dass er Führer des PKW war.

Der Beschuldigte ist nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp unter 1 Promille.

Zusätzlich ergaben sich Hinweise auf einen zeitnahen Betäubungsmittelkonsum, weshalb dem Beschuldigten eine Blutprobe entnommen wurde.

Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Die Polizeiinspektion Bitburg sucht weitere Zeugen, welche sachdienliche Angaben zum Unfallhergang machen können und bittet diese, sich unter der 06561-96850 zu melden.

Wenige Stunden später erschien der Beschuldigte 23-Jährige in der Angelegenheit auf hiesiger Dienststelle.

Da er zwei eingesetzten Polizeibeamten zum Abschluss des Gesprächs mehrfach den Mittelfinger zeigte, wurde zusätzlich ein Strafverfahren wegen Beleidigung eingeleitet.



