Verkehrsunfall – PKW durchbricht die Schutzplanke

Am 19.08.21 um 15:10 Uhr kommt es auf der L190 zwischen Irmenach und Traben-Trarbach zu einem Verkehrsunfall.

Eine 55jährige PKW-Fahrerin kam in einer bergabführenden Spitzkehre augenscheinlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab und durchbrach die Schutzplanke. Der PKW kam einige Meter unterhalb des Straßenniveaus in einer Böschung zum Stillstand und musste abgeschleppt werden.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand erlitt die Fahrerin glücklicherweise keine Verletzungen durch den Unfall und konnte nach einem medizinischem Check-Up entlassen werden.

Im Einsatz befanden sich die Feuerwehr Traben-Trarbach, Rettungsdienst, Straßenmeisterei sowie eine Streife der PI Zell.



