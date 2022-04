Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein 72-Jähriger aus der Verbandsgemeinde Zell die B53 in Richtung Alf, überholte einen vorausfahrenden PKW und kollidierte hierbei mit dem entgegenkommenden PKW eines 59-Jährigen aus der Verbandsgemeinde Zell.



Durch die Frontalkollision der beiden PKW wurde der 72-Jährige in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr aus dem Pkw geborgen werden. Er wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht. Der entgegenkommende 59-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu und wurde ebenfalls in ein Krankenhaus eingeliefert.



Beide Fahrzeuge waren aufgrund erheblichen Sachschadens nicht mehr fahrbereit und mussten durch beauftragte Abschleppunternehmen abgeschleppt werden.



Die B 53 musste für eine Dauer von ca. 3 Stunden vollgesperrt werden; der Verkehr wurde abgeleitet.

Im Einsatz waren das DRK mit Luftrettung, die Feuerwehren aus Zell und Alf, die Straßenmeisterei Alf sowie zwei Streifen der Polizeiinspektion Zell.



Zeugen des Unfallgeschehens, insbesondere der Fahrzeugführer, der kurz vor dem Unfall überholt wurde, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Zell (06542-98670) zu

melden.



