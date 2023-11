Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzen

Am Samstag, 28.10.2023 ereignete sich gegen 19:20 Uhr auf der K 7 zwischen Landscheid und Hof Hau ein folgeschwerer Unfall, bei dem zwei Insassen leicht verletzt wurden.

Symbolbild Foto: Carsten Rehder/dpa



Ein mit zwei Insassen besetzter PKW befuhr die K 7 von Landscheid kommend in Fahrtrichtung Hof Hau als der 18-jährige Fahranfänger aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach einer Linkskurve die Kontrolle über den PKW verlor und von der Fahrbahn abkam. Der PKW überschlug sich mehrfach und kam letztendlich auf der Fahrbahn zum Erliegen. Nach ersten Erkenntnissen wurden die beiden Insassen glücklicherweise nur leicht verletzt und in umliegende Krankenhäuser eingeliefert.

Die K 7 war während der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten für ca. 1 Stunde gesperrt.

Im Einsatz befanden sich der Notarzt und zwei RTW, die Straßenmeisterei Manderscheid, ein Abschleppunternehmen und die Polizei Wittlich.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wittlich

Schloßstraße 28

54516 Wittlich

Telefon: 06571-9260

piwittlich@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell