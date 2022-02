Verkehrsunfall mit vorangegangener Straßenverkehrsgefährdung

Am Samstag, dem 19.02.2022, ereignete sich gegen 09:55 Uhr auf der Bundesstraße 51 Höhe Brühlborn ein Verkehrsunfall zwischen zwei in Richtung Köln fahrenden PKW.

Eines der unfallbeteiligten Fahrzeuge, ein blauer PKW Opel, wollte auf Höhe des Ausfädelungsstreifens zur Bundesstraße 51 in Richtung Köln ein weiteres Fahrzeug, einen weißen PKW BMW überholen. Hierbei kam es zur Kollision, in dessen Folge sich der überholende PKW drehte, in den Graben rutschte und dort nicht mehr fahrbereit zum Stehen kam.



Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme sowie weiterer Ermittlungen ergeben sich nun Hinweise auf eine vorangegangene, beidseitige Straßenverkehrsgefährdung.



Verkehrsteilnehmer, die Angaben zum Unfallgeschehen bzw. dem vorangegangenen Fahrverhalten der unfallbeteiligten Fahrzeuge machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Prüm in Verbindung zu setzen.



