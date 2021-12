Verkehrsunfall mit Vollsperrung der A60

Gegen 16:00 Uhr am zweiten Weihnachtsfeiertag ereignete sich auf der BAB60 ein schwerer Verkehrsunfall.

Eine junge Frau verlor vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über ihr Fahrzeug und fuhr in die Mittelleitplanke. Die Fahrerin wurde bei dem Aufprall leicht verletzt. Da Teile des PKW abgerissen und über die gesamte Fahrbahn verteilt waren, musste die Autobahn ab der Anschlussstelle Bitburg für mehrere Stunden vollgesperrt werden. Zur Stunde dauert die Vollsperrung noch an.

Im Einsatz waren die Polizeiinspektion Bitburg, die Feuerwehren Bitburg und Kyllburg, sowie das DRK Badem.



