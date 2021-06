Verkehrsunfall mit verletzter Person

Die Fahrerin eines „Segway“ befuhr am Donnerstag, 03.06.2021, gg. 15:48 Uhr, in einer Gruppe von insgesamt 6 Personen, den parallel der B53 verlaufenden Radweg zwischen dem Kloster Machern und der Ortslage Ürzig.





Aus bislang ungeklärter Ursache kollidierte sie mit einem neben dem Radweg befindlichen Leitpfosten, stürzte und zog sich hierbei Verletzungen zu.



Über Art und Ausmaß der Verletzungen können derzeit keine konkreten Angaben gemacht werden.



Die Fahrzeugführerin wurde durch die vor Ort anwesenden Kräfte des DRK versorgt und in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.



Während der Unfallaufnahme war die B53 komplett gesperrt.



Im Einsatz befanden sich die Polizeiinspektion Bernkastel-Kues, das DRK und ein Rettungshubschrauber.



Die Polizeiinspektion Bernkastel-Kues bedankt sich an dieser Stelle ausdrücklich auch bei den ebenfalls vor Ort anwesenden Ersthelfern, welche die Unfallstelle bis zum Eintreffen der zuständigen Kräfte absicherten.



