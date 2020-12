Verkehrsunfall mit Verletzten, PKW-Überschlag

Archivierter Artikel vom 28.10.2020, 23:01 Uhr

Am 28.10.2020 gegen 19:20 Uhr ereignet sich auf der L202 in der Gemarkung Mittelstrimmig ein Verkehrsunfall mehreren Verletzten.

Ein mit fünf Personen besetzter PKW kommt von Blankenrath fahrend nach einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlägt sich mehrfach. Das Fahrzeug kommt in einer tiefen Böschung zum Stehen und wird total beschädigt. Die Insassen des Fahrzeuges werden alle zumindest leicht verletzt und mit insgesamt 3 Rettungswagen in die Krankenhäuser Zell und Simmern verbracht. Mögliche Zeugen des Unfalles werden gebeten, sich mit der Polizei Zell in Verbindung zu setzen.



