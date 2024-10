Verkehrsunfall mit verletzten Personen

Wie bereits in der Pressemeldung vom 02.10.2024 berichtet, kam es am 02.10.2024 gegen 17:35 Uhr auf der L10 zwischen Walsdorf und Kerpen zu einem Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Personen.

Ein 21-jähriger Fahrzeugführer aus der Verbandsgemeinde Adenau befuhr mit seinem PKW die L10 aus Richtung Kerpen kommend in Fahrtrichtung Walsdorf.

Dieser hatte zuvor bereits unter Ausnutzung der Sperrfläche mehrere PKWs überholt. Im weiteren Ver-lauf wollte er einen Traktor überholen, welcher von einem 77-jährigen Fahrzeugführer aus der Verbands-gemeinde Gerolstein geführt wurde.

Als er mit seinem PKW zum Überholen ansetzte, bemerkte er einen entgegenkommenden PKW. Um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern, fuhr er mit hoher Geschwindigkeit auf den vor ihm fahren-den Traktor auf. Durch den Zusammenstoß wurde der Traktor gedreht, so dass er entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen kam. Durch diesen Zusammenstoß bedingt, kam es im Weiteren zu einer Kollision zwischen dem PKW des 21-Jährigen und dem entgegenkommenden PKW, welcher von einem 38-järigen aus der Verbandsgemeinde Gerolstein geführt wurde.



Durch die Zusammenstöße wurde der 21-jährige PKW-Führer schwer verletzt. Die beiden anderen Fahrzeugführer erlitten leichtere Verletzungen und wurden wie der 21-Jährige PKW-Fahrer in umliegende Krankenhäuser verbracht.



Im Einsatz befanden sich die Feuerwehren Hillesheim, Walsdorf und Berndorf sowie das DRK, die Luftrettung, die Straßenmeisterei Kelberg und die Polizei Daun.



