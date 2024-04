Verkehrsunfall mit verletzten Personen

Anzeige

Der Fahrer des unfallverursachenden PKW fuhr von Messerich kommend in Richtung Bitburg auf die B257 auf und missachtete dabei die Vorfahrt des ebenfalls in Richtung Bitburg auf der Bundesstraße fahrenden Fahrzeugführers. Bei der Kollision wurden beide Fahrer verletzt und mussten zur Behandlung in umliegende Krankenhäuser eingeliefert werden. Die B257 war für die Dauer der Unfallaufnahme vollgesperrt.



Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell