Am Samstag, den 03.07.2021 gegen 15:50 Uhr kam es auf der B51 in Höhe der Ortslage Reuth zu einem Verkehrsunfall mit verletzten Personen.



Ein 39-jährige PKW-Fahrer aus Nordrhein-Westfalen, welcher die B51 in Fahrtrichtung Köln befuhr, geriet aus noch ungeklärter Ursache in Höhe der Abfahrt Schönfeld auf die Gegenfahrspur.

Eine 36-jährige PKW-Fahrerin aus der Verbandsgemeinde Gerolstein befuhr die B51 in Fahrtrichtung Trier. Die PKW-Fahrerin versuchte noch dem entgegenkommenden PKW auszuweichen. Trotzdem kam es zu einer Kollision beider Fahrzeuge. Durch den Zusammenstoß kam der PKW der Fahrzeugführerin auf der Seite zum Liegen.

Die Fahrzeugführerin und der 50-jährige Beifahrer des unfallverursachenden PKWs wurden leicht verletzt. Der 39-jährige Fahrzeugführer wurde schwer verletzt. Alle Personen wurden zur medizinischen Behandlung in Krankenhäuser verbracht.

Aufgrund der Unfallaufnahme war die B51 in diesem Bereich für ca. 2,5 Stunden gesperrt.

Im Einsatz befanden sich ein Notarzt, das DRK, ein Rettungshubschrauber, mehrere Feuerwehren, die Straßenmeisterei Prüm sowie eine Streife der Polizeiinspektion Daun und der Polizeiinspektion Prüm.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Prüm



Telefon: 06551-942-0

www.polizei.rlp.de/pi.pruem



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell