Verkehrsunfall mit verletzten Personen

Steffeln OT Auel (ots) – Am Montag, den 07.06.2021 kam es gegen 20:10 Uhr innerhalb der Ortslage Auel zu einem Zusammenstoß zwischen einem PKW und zwei Fußgängern.



Die 18-jährige Fahrzeugführerin aus der Verbandsgemeinde Gerolstein befuhr mit ihrem PKW die Ortslage Auel. Aus noch ungeklärter Ursache kann sie den PKW, bei Erkennen von mehreren Kindern und Jugendlichen am Fahrbahnrand, nicht rechtzeitig abbremsen und kollidiert mit niedriger Geschwindigkeit mit 2 Kindern. Bei dem Verkehrsunfall werden sowohl ein ein 14-jähriges Mädchen aus der Verbandsgemeinde Daun als auch ein 8-jähriges Mädchen aus der Verbandsgemeinde Gerolstein verletzt. Die Kinder werden mit leichten bis mittleren Verletzungen in die umliegenden Krankenhäuser verbracht.

Gegen die Fahrzeugführerin wird ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Im Einsatz befanden sich 1 Rettungshubschrauber, 1 Notarzt, 2 Rettungswagen sowie jeweils eine Streife der Polizeiinspektionen Prüm und Daun.



