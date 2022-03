Verkehrsunfall mit Verletzten

Am 12.03.2022 kam es gegen 09:45 Uhr auf der L202 nahe Mittelstrimmig zu einem Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen.





Der 75-jährige Fahrer einer landwirtschaftlichen Zugmaschine mit Anhänger beabsichtige, nach links auf die K44 in Richtung Forst abzubiegen. Hierbei kollidierte er mit dem ihn überholenden PKW einer 74-jährigen Fahrerin, wodurch der Traktor auf die Seite fiel.



Fahrer und Beifahrer des Traktors wurden leichtverletzt ins Krankenhaus Zell verbracht, Fahrerin und Beifahrerin des PKW blieben unverletzt.

An beiden unfallbeteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden.



Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Zell (06542-98670) zu melden.



