Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer

Am 20.04.2022 gegen 16:05 Uhr befuhr ein 28-jähriger Motorradfahrer aus dem Bereich Nordrhein-Westfalen die Kreisstraße 39 von Boxberg in Richtung Gelenberg.





An der Kreuzung zur Landstraße 70 zwischen Bongard und Kelberg mißachtete der Motorradfahrer die Vorfahrt einer aus Richtung Bongard kommenden 27-jährigen PKW-Führerin aus der VG Kelberg.



Es kam zur Kollision, wobei der Motorradfahrer glücklicherweise nur leicht verletzt wurde.



An beiden Fahrzeugen entstand jedoch solcher Sachschaden, dass beide Fahrzeuge abgeschleppt werden mussten.



