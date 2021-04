Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer

Am Sonntagabend, 18.04.2021, gegen 18:55 Uhr, befuhr ein 23-jähriger Motorradfahrer die Friedrichstraße in Richtung Wittlich-Lüxem.

Kurz vor einem dortigen Kreisverkehr kommt er augenscheinlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit und ohne Fremdeinwirkung zu Fall.



Der Fahrer wurde leicht verletzt in das Krankenhaus Wittlich verbracht. Im Einsatz waren die Polizei Wittlich, der Rettungsdienst und der Rettungshubschrauber.



