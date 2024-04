Verkehrsunfall mit verletztem Kradfahrer

Am Donnerstag, 18.04.2024, gegen 15.45 Uhr, befuhr ein 74-jähriger Kradfahrer aus der Schweiz mit seinem Motorrad die K30 von Niederscheidweiler in Richtung Bausendorf.

Der Fahrer verlor vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Motorrad, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte in den Straßengraben.

Der Kradfahrer wurde leicht verletzt, durch das DRK in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht und zur Kontrolle über Nacht stationär aufgenommen.

Am Motorrad entstand ein Sachschaden von ca. 8.000 EUR, das Krad wurde abgeschleppt.



