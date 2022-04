Verkehrsunfall mit verletztem Kind

Am 28.04.2022, gegen 19:05 Uhr, ereignete sich in der Uferallee, Zeltingen-Rachtig, ein Verkehrsunfall, bei dem ein 6-Jähriger Junge leicht verletzt wurde.



Der Pkw-Fahrer fuhr hierbei mit seinem Fahrzeug aus Bernkastel kommend in Richtung Zeltinger Brücke.

Der 6-jährige Junge war mit seinen Freunden auf dem Parkplatz an der Mosel und wollte die Straße überqueren.

Hierbei kam es zum Zusammenstoß, wobei sich der Junge leichte Verletzungen zuzog. Das Kind wurde vorsorglich zur weiteren Untersuchung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

Im Einsatz war eine Besatzung Rettungsdienst, der Notarzt und die Polizei Bernkastel-Kues.



