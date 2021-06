Verkehrsunfall mit verletztem Kind

Bernkastel-Kues OT Kues (ots) – Am 26.06.2021 ereignete sich gegen 16:30 Uhr ein Verkehrsunfall im Damenweg.

Ein 10-jähriger Junge auf einem Fahrrad befuhr die alte Bahnstrecke, die mittlerweile als Fußweg ausgebaut ist und übersah beim Überqueren der Fahrbahn einen PKW, der den Damenweg aus Richtung Gartenstraße befuhr. Es kam zur Kollision.

Der Junge wurde durch den Aufprall glücklicherweise nur leicht verletzt. Er wurde vor Ort versorgt und konnte anschließend nach Hause gehen. Zum Unfallzeitpunkt trug er einen Fahrradhelm.

An dem Fahrrad und an dem PKW entstand jeweils leichter Sachschaden.

Im Einsatz waren ein Notarzt, der Rettungsdienst, sowie die Polizei Bernkastel-Kues.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bernkastel-Kues

Im Viertheil 22

54470 Bernkastel-Kues

Tel.: +49653195270

E-Mail: pibernkastel-kues@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell