Verkehrsunfall mit verletztem Fahrer

Am Dienstag den 23.02.2021, gegen 07:10 Uhr, verlor ein 19-jähriger Fahrzeugführer aus ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab, als er die L 52 von Altrich in Richtung Klausen befuhr.

In der Folge überschlug sich sein PKW.

Der Fahrzeugführer wurde durch einen RTW in das KH Wittlich verbracht. Am Fahrzeug dürfte Totalschaden entstanden sein.



