Prüm

Verkehrsunfall mit Verdacht gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Am 29.03.2022 gegen 18:50 Uhr kam es zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr durch das Fliegenlassen und anschließende Abstürzen einer Drohne über der Fahrbahn der Landstraße 11 in Höhe der Autobahnmeisterei Prüm.