Verkehrsunfall mit Unfallflucht bei Olzheim

Am Dienstagmorgen, den 25.01.2022, ereignete sich gegen 07:40 Uhr auf der Kreisstraße 169 zwischen den Ortslagen Knaufspesch und Olzheim ein Verkehrsunfall zwischen zwei entgegenkommenden PKW.

Hierbei wurden die jeweils linken Außenspiegel der unfallbeteiligten Fahrzeuge erheblich beschädigt. Ein silberner PKW-Kombi (vermutliche Marke VW), welcher aus Richtung Olzheim in Fahrtrichtung Knaufspesch fuhr, entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang sowie zum flüchtigen Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Prüm in Verbindung zu setzen.



