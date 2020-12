Verkehrsunfall mit unerlaubten Entfernen vom Unfallort – Zeugenaufruf

Am Montag, den 14.12.2020 gegen 17:30 Uhr kam es auf dem Parkplatz des Baustoffcenters Bermes in Niederprüm zu einer Verkehrsunfallflucht.

Beim Ausparken beschädigte ein Fahrzeugführer mit seinem PKW den neben sich abgestellten PKW und entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Verkehrsunfall wurde von einem Zeugen beobachtet, welcher anschließend das Baustoffcenter aufsuchte und den Fahrzeugführer des beschädigten PKWs informierte. Dieser teilte dem geschädigten Fahrzeugführer auch das Kennzeichen des flüchtigen PKWs mit. Der Name des Zeugen ist jedoch nicht bekannt. Zeugen, insbesondere der oben erwähnte Zeuge, werden gebeten, sich auf der hiesigen Dienststelle unter der Telefonnummer 06551/9420 oder per Email pipruem@polizei.rlp.de zu melden.



