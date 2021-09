Verkehrsunfall mit unerlaubten Entfernen vom Unfallort

Am Sonntagmorgen des 12.09.2021 gegen 07:00 Uhr kam es in der Brunnenstraße innerhalb der Ortschaft Fleringen zu einer Verkehrsunfallflucht.



Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer kam in der Brunnenstraße von der Fahrbahn ab und beschädigte dort den Grundstückszaun eines Wohnhauses. Der unbekannte Fahrzeugführer entfernte sich im Anschluss von der Unfallstelle ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Prüm (Tel: 06551/9420) zu wenden.



