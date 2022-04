Gerolstein

Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen von der Unfallstelle

Am 06.04.2022 zwischen 08:00 Uhr und 13:00 Uhr hatte eine 32-jährige Fahrzeugführerin aus dem Bereich der VG Gerolstein ihren Personenkraftwagen im Bereich des ZOB in der Brunnenstraße in Gerolstein abgestellt.