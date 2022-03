Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen von der Unfallstelle

Am 16.03.2022 gegen 18:28 Uhr ereignete sich im Bereich der Kölner Straße in Hillesheim ein Verkehrsunfall mit anschließender Verkehrsunfallflucht.





Hier war ein bisher unbekannter Fahrzeugführer, nach ersten Ermittlungen vermutlich ein LKW-Gespann, die Kölner Straße aus Wiesbaum kommend in Richtung Stadtmitte Hillesheim gefahren.



In einer engen Rechtskurve kam er gegen mehrere dort aufgestellte Warnbaken und beschädigte diese.

Im Anschluss entfernte er sich von der Unfallstelle.



Hinweise zum Unfallverursacher dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 oder die Polizeiwache Gerolstein unter 06591 95260 erbeten werden.



