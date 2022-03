Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen von der Unfallstelle

Am 02.03.2022 gegen 18:27 Uhr hatte ein 28-jähriger Unfallbeteiligetr aus dem Bereich der VG Gerolstein seinen Personenkraftwagen im Bereich des Parkplatzes des LIDL-Marktes in Hillesheim abgestellt.





Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer parkte vermutlich rückwärts aus seiner eigenen Parklücke aus und kollidierte mit dem ordnungsgemäß abgestellten Fahrzeug des Geschädigten.



Im Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern oder die Art und Weise seiner Verkehrsbeteiligung bekannt zu geben.



Am Fahrzeug des Geschädigten entstand erheblicher Sachschaden durch einen eingedrückten Kotflügel.



Hinweise zur Tat oder dem möglichen Unfallverursacher werden an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Daun

Sven Lehrke, PHK

Mainzer Straße 19

54550 Daun

Tel.: 06592/962630

Fax: 06592/962650

pidaun@polizei.rlp.de



Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell