Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen von der Unfallstelle

Bei Tageslicht am 15.07.2021 (genaue Uhrzeit aktuell nicht einschätzbar) befuhr ein Gliederzug (Lastkraftwagen mit Anhänger) die überflutete Brunnenstraße in Gerolstein aus Richtung der „Hochbrücke“ kommend in Richtung der Ortslage Pelm.



Aufgrund seiner gefahrenen Geschwindigkeit entwickelte der LKW eine „Bugwelle“ vor sich, welche sich auf die gesamte Wasserfläche auswirkte.



Hierdurch wurden im Bereich der Brunnenstraße in Gerolstein nach bisherigem Ermittlungsstand mindestens 10 Personenkraftwagen, welche dort aufgrund des Hochwassers zurückgelassen werden mussten, von der Welle erfasst und gegen die angrenzenden Gebäude gedrückt.



Hierdurch dürften, neben den Schäden durch das Hochwasser, weitere massive Schäden sowohl an den Fahrzeugen, als auch am Gebäude des LBM (Bereich Brunnenstraße Nr. 9) entstanden sein.



Durch einen Zeugen wurde der Polizei ein Video übermittelt, auf welchem der Ablauf erkennbar ist.



Nach derzeitigem Stand handelte es sich bei den beschädigten Fahrzeugen um



– oranger Kastenwagen (vermutlich vom LBM)

– dunkelgraues Fahrzeug, evtl. VW (vermutlich vom LBM)

– schwarzer Kleinwagen, evtl. VW Lupo

– schwarzer Kombi mit Dachreling

– grauer Opel Meriva

– silberner Opel Meriva

– weißer Kleinwagen, evtl. Seat Mii

– silberner VW Bus (vermutlich von einer ortsansässigen

Orthopädie-Firma)

– roter Kleinwagen

– grauer Kleinwagen



Weitere Hinweise zur Tat oder dem möglichen Verursacher dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 oder die Polizeiwache Gerolstein unter 06591 95260 erbeten werden.



Aufgrund des vorliegenden Videos liegt der Polizei ein guter Ermittlungsansatz zum Verursacher des Verkehrsunfalls vor.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Daun

Sven Lehrke, PHK

Mainzer Straße 19

54550 Daun

Tel.: 06592/96260

Fax: 06592/962650

pidaun@polizei.rlp.de



