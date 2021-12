Verkehrsunfall mit tödlich verletzter Person

Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizeiinspektion Bitburg verlor ein 21-jähriger PKW-Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet ins Schleudern. Hierbei kollidierte er mit einem entgegenkommenden PKW, welcher mit vier Personen besetzt war.

Der 21-jährige PKW-Fahrer verstarb noch an der Unfallstelle.

Die vier Insassen des entgegenkommenden PKW im Alter zwischen 53 und 85 Jahren wurden teils schwer verletzt und zur weiteren ärztlichen Versorgung in die umliegenden Krankenhäuser verbracht.

Für die Dauer der Unfallaufnahme war die L33 in beide Richtungen voll gesperrt.

Zur Rekonstruktion und Ermittlung der genauen Unfallursache wurde ein Verkehrsunfallgutachter hinzugezogen.



