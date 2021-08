Verkehrsunfall mit tödlich verletzter Person

Am Samstagmorgen, 28.08.2021, ereignete sich gegen 08:10 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 51 zwischen der Autobahnanschlussstelle Bitburg und Trier in Höhe der Ortschaft Fließem, bei dem ein Autofahrer tödlich verunglückte.

Der Autofahrer und der LKW-Fahrer kollidierten im Begegnungsverkehr frontal. Beide Fahrzeuge fingen unmittelbar nach dem Zusammenstoß Feuer. Der PKW-Fahrer verstarb noch an der Unfallstelle. Der Fahrer des Lkw's wurde leicht verletzt.



Die Staatsanwaltschaft Trier ordnete zur Klärung des Unfallherganges ein Sachverständigengutachten an. Die Fahrbahn musste mehrere Stunden gesperrt werden. Umleitungstrecken wurden durch die Straßenmeistereien ausgewiesen.



Im Einsatz waren insgesamt über 70 Kräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und des THW's sowie die Polizei Bitburg.



