Verkehrsunfall mit tödlich verletztem Pedelec-Fahrer

Am Donnerstag, 07.12.2023, kam es am frühen Abend auf der B 49 zwischen Wittlich und Bombogen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Pedelec-Fahrer.

Symbolbild Foto: Oliver Berg/dpa

Der 68-jährige Pedelec-Fahrer verstarb im Krankenhaus an seinen Verletzungen. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern derzeit an. Durch die Staatsanwaltschaft Trier wurde ein Gutachten in Auftrag gegeben. Im Einsatz waren die Polizeiinspektion Wittlich, der Rettungsdienst die Feuerwehr Wittlich und die Straßenmeisterei Wittlich.



