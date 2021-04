Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person Gerolstein, B 410 zwischen Büdesheim und Gerolstein-Lissingen 04.04.2021, 07:40 Uhr

Ein 77-jähriger Mann aus der Verbandsgemeinde Prüm fuhr am Sonntag, 04.04.2021, gegen 07:40 Uhr, mit seinem PKW auf der B410 von Büdesheim kommend in Richtung Gerolstein-Lissingen.



In einer Linkskurve kam er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem Baum.

Der Fahrer, der allein im Fahrzeug war, wurde dadurch schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Trierer Krankenhaus verbracht.

Am seinem PKW entstand wirtschaftlicher Totalschaden.



