Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person auf der L 141

Der Unfallverursacher befuhr die Autobahn A 60 aus Richtung Bitburg und bog an der Abfahrtstelle Wittlich West in Richtung L 141 ab. An der Einmündung zur L 141 wollte er nach links in Richtung Wittlich abbiegen. Hierbei übersah er den aus Richtung Wittlich kommenden bevorrechtigten PKW. Da er sich mit seinem Fahrzeug bereits im Abbiegevorgang befand, stieß er mit der linken Fahrzeugfront gegen die linke Fahrzeugfront am PKW der Unfallbeteiligten. Die im unfallbeteiligten Fahrzeug sitzende Frau wurde hierbei schwer verletzt und wurde vom Notarzt des Rettungshubschraubers behandelt. Nach der Erstversorgung verbrachte ein DRK-Rettungswagen die schwerverletzte Frau ins Krankenhaus Wittlich. Die Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Durch die Bergungsmaßnahmen entstand in Richtung Autobahn und auf der L 141 ein längerer Rückstau.

Im Einsatz war der Notarzt des Rettungshubschraubers, die Rettungshelfer des DRK, Die Polizei Wittlich und ein Wittlicher Abschleppunternehmen



