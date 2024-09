Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person

Anzeige



Beim Einfahren verwechselte sie vermutlich Bremse und Gas ihres Automatikfahrzeugs, so dass sie stark beschleunigte, nach rechts von der Fahrbahn abkam und frontal mit einen Baum kollidierte.

Die Fahrerin wurde schwer, aber nicht lebensgefährlich, verletzt mittels DRK in eine nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

An dem Mercedes entstand wirtschaftlicher Totalschaden (ca. 10.000 EUR).

Die rechte Fahrbahnseite war im Bereich der Unfallstelle für ca. eine halbe Stunde einseitig gesperrt.

Im Einsatz waren das DRK, Notarzt, FFW Wittlich, ein Abschleppdienst und die Polizei Wittlich.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wittlich

Schloßstraße 28

54516 Wittlich

Telefon: 06571-9260

piwittlich@polizei.rlp.de



