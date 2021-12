Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen befuhr der alleinbeteiligte Fahrer die L20 in Richtung Brandscheid. Im Verlaufe einer Linkskurve geriet er bei winterlichen Bedingungen zunächst ins Schleudern und kam nach links von der Fahrbahn ab. Der Pkw rutschte in den Straßengraben, überschlug sich und prallte anschließend gegen einen Baum. Vor Ort eingetroffene Verkehrsteilnehmer kümmerten sich bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte um den verletzten Fahrer.



Dieser wurde zur weiteren Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Am PKW entstand wirtschaftlicher Totalschaden und musste mittels Kran geborgen werden.



Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme wurde festgestellt, dass das Fahrzeug nicht mit der vorgeschriebenen Bereifung ausgestattet war.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Prüm

Tiergartenstraße 82

54595 Prüm

Tel.-Nr.: 06551/942-0

Fax-Nr.: 06551/942-50



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell