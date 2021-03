Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person

Am 20.03.2021 ereignete sich auf der L 158, zwischen Mühlheim an der Mosel und Monzelfeld, ein Verkehrsunfall, bei dem ein PKW-Fahrer schwer verletzt wurde.





Gegen 14:10 Uhr befuhr der 21jährige mit seinem PKW die L158 aus Richtung Mühlheim kommend in Fahrtrichtung Monzelfeld. Aus bisher ungeklärten Gründen kam der PKW-Fahrer auf die gegenüberliegende Fahrbahn, verlor beim Einlenken nach rechts die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei prallte er mit der Fahrerseite gegen einen Baum, drehte sich und kam auf einem Wirtschaftsweg zum Stehen.



Der Unfallverursacher wurde hierbei schwer verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Am PKW entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden.



Im Einsatz waren das DRK und die Polizei Bernkastel-Kues, als auch Kräfte der freiwillige Feuerwehren Monzelfeld und Longkamp, sowie ein örtliches Abschleppunternehmen.



