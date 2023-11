Verkehrsunfall mit schwerverletztem Motorradfahrer, Zeugen gesucht

Symbolbild Foto: Armin Weigel/dpa

Nach derzeitigem Ermittlungsstand verlor der Fahrer eines Kleinkraftrades bergab in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte zu Boden. Anschließend prallte er gegen die Schutzplanke und kam dort zum Stillstand. Der Fahrer erlitt schwere, jedoch nicht lebensbedrohliche Verletzungen und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht.

Das Kleinkraftrad wurde stark beschädigt.



Zur Aufklärung des Unfallgeschehens sucht die Polizei Zeugen, insbesondere die beiden Ersthelfer am Unfallort. Diese werden gebeten, sich mit der Polizei Zell in Verbindung zu setzen.



