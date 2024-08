Verkehrsunfall mit schwerverletztem Motorradfahrer

Am Sonntag, 04.08.2024, gegen 13:20 Uhr, ereignete sich auf der B410 zwischen Dasburg und Dasburgerbrück ein Verkehrsunfall.

Ein 72 Jahre alter Motorradfahrer befuhr die B410 aus Richtung Dasburg kommend. In einer Rechtskurve verlor der Fahrer auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über das Motorrad und kollidierte mit der Schutzplanke. Der Mann wurde schwer verletzt.



Im Einsatz waren die Feuerwehr, der Rettungsdienst, ein First Responder, ein Notarzt, ein Rettungshubschrauber sowie die Polizei Prüm.



