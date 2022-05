Wallscheid

Verkehrsunfall mit schwerverletztem Motorradfahrer

Am Montag, den 02.05.2022, gegen 07:45 Uhr, ereignete sich in der Gemarkung Wallscheid, auf der L 64, in Höhe der Autobahnanschlussstelle Manderscheid, ein Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer schwer verletzt wurde.