Verkehrsunfall mit schwerverletztem Motorradfahrer

In einer Linkskurve kam er in Schräglage vermutlich auf Grund nicht angepasster Geschwindigkeit zu Fall, rutschte über eine Strecke von etwa 100 Meter über die Fahrbahn und blieb letztlich schwerverletzt neben seinem Fahrzeug auf der Fahrbahn liegen.



Auf Grund diverser schwerer Verletzungen musste er in ein Krankenhaus transportiert werden, glücklicherweise bestand keine Lebensgefahr.



Am Fahrzeug entstand nicht unerheblicher Sachschanden, so dass das Fahrzeug abgeschleppt werden musste.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Daun

Sven Lehrke, PHK

Mainzer Straße 19

54550 Daun

Tel.: 06592/962630

Fax: 06592/962650

pidaun@polizei.rlp.de



