Verkehrsunfall mit schwerverletztem Motorradfahrer

Am Mittwoch, 01.09.2021, 19h06, befuhr der 20jährige Fahrer eines Motorrads die K52 (Panoramastraße) in Fahrtrichtung Minheim.





In Höhe eines Aussichtspunktes, in der dortigen Linkskurve, verlor er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über das Motorrad, drehte sich und stürzte.



Fahrer und Motorrad rutschen im Anschluss über den Asphalt und kamen unter einer Schutzplanke zum liegen.



Der Fahrer zog sich bei dem Verkehrsunfall schwere Verletzungen zu und wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus überführt.



Die K52 war im Bereich der Unfallstelle während der Verkehrsunfallaufnahme für eine Stunde voll gesperrt.



Im Einsatz befanden sich die Polizeiinspektion Bernkastel-Kues, das DRK mit Notarzt, die Air Rescue Luxembourg, sowie die FFW Piesport mit insgesamt 20 Einsatzkräften, inklusive dem Wehrleiter der VG, einem Presseverantwortlichen und FEZ.



