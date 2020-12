Hillesheim / Eifel (ots) – Ein dunkel gekleideter 84-jähriger Mann aus der Verbandsgemeinde Gerolstein wird am Fr. 04.12.2020, gegen 17:10 Uhr, von einem anhaltenden Pkw-Fahrer in Hillesheim, an der Kölner Straße, rausgelassen.

Hillesheim / Eifel (ots) – Ein dunkel gekleideter 84-jähriger Mann aus der Verbandsgemeinde Gerolstein wird am Fr., 04.12.2020, gegen 17:10 Uhr, von einem anhaltenden Pkw-Fahrer in Hillesheim, an der Kölner Straße, rausgelassen. Im Anschluss überquert der 84-Jährige die Fahrbahn, ohne auf den fließenden Verkehr zu achten. Ein 27-jähriger Pkw-Fahrer aus Saarbrücken, der auf der Kölner Straße in Rtg. Wiesbaum fährt, erkennt den 84-Jährigen in der Dunkelheit zu spät und es kommt zum Zusammenstoß, wobei der Fußgänger zunächst auf die Motorhaube, dann mit dem Kopf auf die Windschutzscheibe und anschließend wieder auf die Fahrbahn geschleudert wird. Der 84-Jährige wird vor Ort ärztlich versorgt. Nach ersten Erkenntnissen wird er schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt und im Anschluss in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Pkw-Fahrer bleibt unverletzt.



