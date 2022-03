Verkehrsunfall mit schwerverletztem Fahrzeugführer

Am Samstag, 19.03.2022 kam es auf der L52 von Wittlich kommend auf Höhe der Ortschaft Greimerath um 8:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall.





Ein 21jähriger Autofahrer überholte mit seinem PKW einen vorausfahrenden PKW, welcher in die Ortschaft Greimerath einbiegen wollte.



Der junge Fahrer wollte dem abbiegenden PKW noch ausweichen, verlor hierbei jedoch die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit einem Baum. Der Fahrer wurde schwer- jedoch nicht lebensbedrohlich verletzt in ein Krankenhaus verbracht.



Der Sachschaden wird auf 12.500EUR geschätzt. Im Einsatz waren neben den Beamten der Polizeiinspektion Wittlich auch Kräfte des Rettungsdienstes, sowie ein Abschleppdienst.



