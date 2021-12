Verkehrsunfall mit schwerstverletzten Personen

Im Bereich des Ortseingangs von Gerolstein kam sie aus bisher unbekannten Gründen nach links von ihrer Fahrspur ab und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden 48-jährigen Fahrzeugführer aus dem Bereich der VG Daun.



An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden in einem Gesamtwert von etwa 10000 EUR, so dass die Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten.



Beide, glücklicherweise alleine im Fahrzeug befindlichen Fahrzeugführer wurden zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser gebracht.



Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Unfallstelle vollständig gesperrt. Der sich ergebende Stau sowohl in Richtung Pelm, als auch in Richtung Gerolstein wurde weitestgehend um- und abgeleitet, dennoch kam es zu einem deutlichen Rückstau von Fahrzeugen.



Im Einsatz waren die Feuerwehr Gerolstein, der Rettungsdienst, sowie die Beamten der Polizeiwache Gerolstein.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Daun

Sven Lehrke, PHK

Mainzer Straße 19

54550 Daun

Tel.: 06592/96260

Fax: 06592/962650

pidaun@polizei.rlp.de



Folgen Sie uns auf Instagram

https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/

Folgen Sie uns auf Facebook

https://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz/





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell