Bitburg

Verkehrsunfall mit schwer verletzter Radfahrerin

Am Samstag, 12.02.2022, gegen 11.50h, befuhr eine 79 jährige Radfahrerin (ohne Helm) mit ihrem E-Bike die L 9 vom Bildchen kommend und wollte an der Einmündung zur B50 in Richtung Bitburg fahren.