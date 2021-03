Verkehrsunfall mit schwer verletzter Fahrerin

Die 74-jährige Fahrerin einer Mercedes A-Klasse, aus der Verbandsgemeinde Ulmen, befuhr am Freitag, 19.03.2021, gegen 10:30 Uhr, mit ihrem Fahrzeug die Bundesstraße 421, zwischen Strotzbüsch und Mehren.

Im Bereich Winkel (Eifel) kam das Fahrzeug, vermutlich aus Unachtsamkeit, in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß mit einem Baum zusammen. Im Anschluss überfuhr das Fahrzeug noch zwei Leitpfosten und blieb dann im Straßengraben stehen. Die 74-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt und mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Andere Verkehrsteilnehmer waren nicht in den Unfall involviert.



