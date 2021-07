Verkehrsunfall mit schwer verletztem Motorradfahrer

07.2021, 18:30 Uhr



Ein 26-jähriger Motorradfahrer aus Bonn befuhr die L 68 in Fahrtrichtung Weinfelder Maar in einer 4-er Gruppe an dritter Stelle. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam der Fahrer nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Er verletzte sich schwer und wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Trierer Krankenhaus geflogen.

Am Krad, das nicht zugelassen war, entstand vermutlich Totalschaden. Zudem besaß der Fahrer nicht die für das Motorrad erforderliche Fahrerlaubnis. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.



Hinweise bitte an die Polizei in Daun, Tel.: 06592/9626-0.



