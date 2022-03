Gerolstein

Verkehrsunfall mit Sachschaden – Klärung aufgrund von Videoaufzeichnung möglich

Am 03.03.2022 gegen 14:30 Uhr ereignete sich am dem Tankstellengelände der ED-Tankstelle in Gerolstein in der Sarresdorfer Straße ein Sachschadensunfall mit größerem Sachschaden.