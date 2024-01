Verkehrsunfall mit Personenschaden / Unfallbeteiligter flüchtet

Am Dienstag, 16.01.2024, gegen 14:40 Uhr, ereignete sich auf der K137 zwischen Lauperath und Hölzchen ein Verkehrsunfall mit Personenschaden.

Symbolbild Foto: dpa





Eine 37 Jahre alte Fahrzeugführerin fuhr aufgrund fehlenden Sicherheitsabstandes mit ihrem PKW, Marke Ford, einem 33 Jahre alten Fahrzeugführer auf, welcher sein Fahrzeug, Marke VW, plötzlich abbremste.



Unmittelbar nach dem Zusammenstoß entfernte sich der Fahrer des VW unerlaubt von der Unfallstelle.



Die Fahrerin des Ford wurde infolge des Zusammenstoßes leicht verletzt. Ein Rettungswagen wurde zur medizinischen Versorgung der Frau entsandt.



Im Rahmen der Fahndung konnte der flüchtige Fahrzeugführer und das unfallbeteiligte Fahrzeug festgestellt werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest bei dem Fahrzeugführer ergab einen Wert von mehr als 1,6 Promille.

Weiterhin konnte festgestellt werden, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen.



Da der Beschuldigte das Fahrzeug in der Vergangenheit bereits mehrfach ohne die erforderliche Fahrerlaubnis führte, wurde dieses zunächst sichergestellt. Über die Einziehung des Fahrzeugs wird noch entschieden.



Gegen die Halterin des PKW wurde ein Strafverfahren wegen Zulassen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.



Im Einsatz waren mehrere Streifenwagen der Polizei Prüm sowie ein Rettungswagen des DRK.



Die Polizei Prüm bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 06551/9420 oder per E-Mail unter pipruem.dgl@polizei.rlp.de zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Prüm



Tiergartenstraße 82

54595 Prüm

Telefon: 06551-9420

Email: pipruem.dgl@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell