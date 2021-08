Verkehrsunfall mit Personenschaden und anschließendem unerlaubten Entfernen vom Unfallort

Am Montag, den 23.08.2021 gegen 10:10 Uhr kam es in der Hahnstraße in Prüm am dortigen Fußgängerüberweg zu einem Verkehrsunfall.



Eine Fußgängerin wollte mit ihrem Kind den Zebrastreifen aus Richtung Basilika kommend überqueren. Als sie sich schon mit einem Bein auf dem Fußgängerüberweg befand, bemerkte sie einen dunklen PKW, welcher die Hahnstraße aus Richtung Bahnhofstraße kommend, befuhr. Dieser dunkle PKW habe nicht angehalten und ihr somit ein Überqueren nicht ermöglicht. Obwohl sie einen Schritt zurück machte, touchierte der PKW sie am Bein.

Die Fußgängerin wurde leicht verletzt. Der Unfallverursacher hielt kurz hinter dem Fußgängerüberweg an und setzte dann seine Fahrt fort, ohne eine Unfallaufnahme zu ermöglichen.

Zeugen des Vorfalls, insbesondere die Personen, welche sich hinter dem flüchtigen PKW befanden bzw. welche verkehrsbedingt am Fußgängerüberweg warten mussten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 06551/942-0 oder unter der E-Mail-Adresse: pipruem.dgl@polizei.rlp.de mit der Polizeiinspektion Prüm in Verbindung zu setzen.



