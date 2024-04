Verkehrsunfall mit Personenschaden nach Flucht durch Linienbus

Am Dienstag, den 02.04.2024, kam es gegen 19:35 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der L7 zwischen Oberweis und Bettingen.

Ein Linienbus ist dabei nach Zeugenaussagen im Kurvenbereich einer Rechtskurve kurz vor dem Ortseingang Oberweis zu weit links auf der Fahrbahn gefahren, sodass der entgegenkommende VW Golf nach rechts in Richtung des Grünstreifens ausweichen musste. Dabei hat die Fahrerin des Pkws die Kontrolle über diesen verloren und ist im Straßengraben verunfallt. Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben werden gebeten, sich mit der Polizei Bitburg in Verbindung zu setzen, Tel.: 06561 9685-0 oder pibitburg@polizei.rlp.de.



